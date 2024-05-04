Подсчитано, сколько россияне потратили на музыку за год

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) провела исследование и посчитала, сколько денег россияне в среднем тратят на услуги музыкальных сервисов по подписке. Выяснилось, что почти 25 миллиардов рублей в год.

«Практически все доходы музыкальным стримингам приносит платная подписка. В 2023 году на ее долю пришлось 97,5% выручки, или 24,8 миллиарда рублей. руб. Еще 387 миллионов принесла стримингам реклама. Оставшиеся 242 млн руб. заработали в России видеохостинги с музыкальным контентом (например YouTube Music — прим. URA.RU)», — передает РБК данные исследования НФМИ.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы музыкальных сервисов выросли на 40%. При этом по данным этого же исследования — большинство потребителей предпочитают не платить за подписки, а слушать музыку бесплатно, но с рекламой. Такая доля составляет 21,7 млн пользователей из общего числа аудитории в 76,3 миллиона человек. Отмечается, что почти 95% россиян слушают музыку именно через отечественные сервисы, такие как «Ядекс-Музыка или «Звук» (от Сбер). В НМФИ связали рост популярности с тем, что отечественная музыка в настоящий момент, по словам специалистов, развивается быстрее зарубежной. Также это связано с уходом некоторых сервисов из РФ (Spotify) и сложностями с оплатой того же Apple Music.

В марте 2022 года после введения Западом санкций против РФ из страны ушел шведский аудиостриминговый сервис Spotify. Из отечественных же площадок начали удалять треки иностранных артистов. Однако спустя время сервис «Яндекс Музыка» начал предлагать песни артистов, которые сотрудничают с лейблами, прекратившими действовать в России после начала спецоперации на Украине.