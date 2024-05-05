Пенсионерам отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ

С 1 июля 2024 года некоторые россияне смогут оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи без банковской комиссии. Правительство утвердило категории людей, которые смогут воспользоваться льготой.

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В декабре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий для людей, которым необходима особая социальная поддержка. В кабмине утвердили категории россиян, которые воспользуются льготой.

В перечень попали члены многодетных семей старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

В первую очередь льгота ориентирована на людей, которые не могут оплачивать коммунальные платежи онлайн или не имеют возможности выбирать банки, не взимающие комиссию, объяснила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В основном это пожилые россияне, живущие в сельской местности, у них не так много вариантов при выборе банка.

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