Имена всех алиментщиков в России появятся в отрытом доступе

В Госдуме был принят закон о формировании специального реестра.

После внесения гражданина в этот реестр информация о нем будет доступна публично до тех пор, пока он не погасит свой долг полностью.

Как пишет сайт Думы, цель закона - защита интересов детей. Важно создать условия, при которых отцы не уклоняются от обязательств перед своими детьми, независимо от их отношений с бывшими партнерами. Публичный реестр нарушителей алиментов поможет взыскать средства в пользу детей.

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По его словам, включение должника в "черный список" будет произведено в течение суток. После этого информация о нем будет доступна публично до момента полного погашения долга.

Ранее "СП" писала, что российские депутаты разработали законопроект, который предлагает при расчете среднедушевого дохода семьи учитывать доходы за вычетом налогов. Напомним, в настоящее время для такого расчета принимается сумма до уплаты налога.