Эффект снежного кома: как легко накопить с помощью "сложного процента"

Каждый инвестор стремится к тому, чтобы увеличить эффективность своих накоплений, и чем быстрее, тем лучше. Инвестирование со "сложным процентом" может в этом помочь, причем этот процесс гораздо легче, чем кажется, несмотря на его название. Результат этой стратегии можно сравнить с эффектом снежного кома: сначала шарик маленький, но чем дольше его катать, тем больше снега к нему прилипает и ком становится все больше. Подробнее об этом рассказал "Российской газете" инвестиционный консультант "ВТБ Мои Инвестиции" Никита Мурлейкин.

© iStock

Он объяснил, что инвестирование с использованием "сложного процента" - это стратегия, при которой проценты, полученные от вложений прошлых периодов, добавляются к основной сумме. Благодаря этому в дальнейшем проценты начисляются уже на увеличенную сумму, что позволяет увеличить доходность инвестиций со временем.

Мурлейкин привел следующий пример инвестирования с использованием "сложного процента" в облигациях:

Предположим, вы инвестируете 100 000 рублей в облигации с доходностью 8% годовых. В конце первого года вы получите 8 000 рублей. Вы можете реинвестировать эти 8 000 рублей, чтобы получить проценты и на них тоже.

В конце второго года вы получите проценты на основную сумму (8000 рублей) и на реинвестированную часть (640 рублей). Общая сумма дохода за 2 года составит 16 640 рублей.

При этом Мурлейкин подчеркнул, что если вы продолжите реинвестировать проценты, то с каждым годом сумма процентов будет увеличиваться. Это и есть эффект "сложного процента". "Но стоит помнить о том, что доходность облигаций может меняться со временем и это может повлиять на общую доходность ваших инвестиций", - предупредил эксперт.

Что же касается дивидендов, то сложный процент здесь работает как увеличение дохода за счёт начисления процентов не только на первоначальную сумму инвестиций, но и на полученные дивиденды, которые были реинвестированы.

Перед тем как инвестировать, Мурлейкин порекомендовал изучить рынок, выбрать надёжных эмитентов и определить свою инвестиционную стратегию. Кроме того, стоит проконсультироваться с финансовым советником, чтобы получить более точные рекомендации.