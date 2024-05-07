Опрос показал, о каких материальных благах мечтают жители России

Россияне, принявшие участие в исследовании Anderida Financial Group, рассказали, о чем мечтают больше всего в настоящее время. Так, треть респондентов (30%) сообщили, что хотели бы иметь квартиру, передают «Известия»

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Также отмечается, что для 25% опрошенных материальная мечта – загородный дом. Об автомобиле мечтают чуть менее четверти граждан (23%), о путешествии или переезде в другую страну – 15%.

7% россиян мечтают открыть бизнес или приобрести недвижимость в другой стране.

Доля тех, кому потребуется более пяти миллионов рублей для реализации своей мечты, составила 35%. Кроме того, 30% респондентов заявили, что смогут осуществить мечту без привлечения заемных средств.

Ранее сообщалось, что, по данным финансового маркетплейса «Выбери.ру», больше половины россиян не сомневаются в своих финансовых возможностях, если у них возникнет необходимость взять кредит.