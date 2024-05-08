Россиянам назвали способ накопить на вторую пенсию

Россияне могут получить дополнительную пенсию, если заключат договор с негосударственным пенсионным фондом и будут вносить средства на свой счет. Об этом заявила эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

«Важно понимать, что пенсионные накопления – это «длинные» деньги», – сказала Дайнеко.

Негосударственные пенсионные фонды инвестируют деньги граждан и накапливают доходы. Перед тем, как заключить договор с одним из таких фондов, следует убедиться, что у него есть лицензия Центробанка и регистрация в системе Агентства страхования вкладов. При соблюдении этих двух условий бояться вносить деньги на пенсионный счет в НПФ не стоит, отметила эксперт.

Она объяснила, что даже в случае банкротства фонда деньги выплатит Агентство страхования вкладов. Дайнеко добавила, что для накопления второй пенсии можно воспользоваться новой программой долгосрочных сбережений, по которой накопления граждан софинансирует государство. Кроме того, по такой программе можно получить больше денег в виде налогового вычета. Переводить свои средства из одного фонда в другой можно раз в пять лет.

При этом все накопившиеся проценты будут сохранены. Эксперт отметила, что доходность программ может казаться низкой, однако в случае с пенсией ее следует оценивать в долгосрочной перспективе, сообщает агентство Прайм. Напомним, ранее депутат Бессараб сообщила об увеличении пенсий на 4,5 процента. Речь идет о плановой индексации пенсий в 2024 году. Фото: unsplash.com