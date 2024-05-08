Верховный суд РФ разрешил клиентам зарабатывать на ошибках банков

Верховный суд (ВС) вынес решение по спору Тинькофф Банка и клиента И. Филимонова, заработавшего на конвертации валюты весной 2022 года, передаёт «Коммерсантъ».

Ему и другим клиентам удалось выгодно обменять валюту, воспользовавшись ошибочно указанным курсом в приложении «Тинькофф». Банк заблокировал счета граждан и в одностороннем порядке списал полученную ими прибыль.

Что решила гражданская коллегия ВС

Даже если клиент заработал на ошибке в курсе валют, банк не вправе по умолчанию списать доход с его счёта. В данном случае у Тинькофф Банка не было законных оснований для этого. Банк не вправе определять и контролировать, как клиент распоряжается своими деньгами, и устанавливать другие ограничения права «распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению».

Сами по себе неоднократные операции по конвертации валют и получение от них прибыли нельзя считать злоупотреблением — Филимонов совершил 96 операций и заработал €68,8 тысячи. Доказывать злоупотребление со стороны клиента придётся банку. Однако неясно, «каким образом истец мог распознать наличие ошибки в установленных банком курсах валют и в силу чего он должен был воздержаться от совершения данных сделок». Невыгодность сделок для банка не означает, что у клиента нет права их совершать.

При этом банк может самостоятельно определять курсы валют, что и сделал «Тинькофф», разместив «в открытом доступе публичную оферту для неопределённого круга лиц на совершение сделок по купле-продаже валюты». Установленные котировки были доступны всем клиентам банка, истец в эти даты «не мог приобрести валюту по иному курсу».

Кроме того, банк не смог доказать технический сбой, «поскольку представители ответчика сами указывали на ошибки сотрудников банка при установлении курсов».

Как решение ВС повлияет на клиентов

Банку нужно было обратиться в суд за оспариванием сделок, а не списывать деньги во внесудебном порядке, считают адвокаты. «Это выставило банк не пострадавшим от действий чересчур предприимчивого клиента, а, наоборот, злодеем, покусившимся на чужие средства», — поясняет советник Orchards Азат Ахметов. По его словам, действия клиента «нельзя признавать добросовестными», а решение верховного суда может создать почву для потребительского терроризма.

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Решение ВС позволяет «совершить множество невыгодных для банка конверсионных операций, если вы никак не влияли на установленные курсы валют, которые были следствием ошибки сотрудников банка», объясняет адвокат КА Delcredere Егор Ковалёв. Однако коллегия не объяснила, меняет ли ситуацию наличие технического сбоя.

Кроме того, это решение «может стать причиной пересмотра внутренних правил банков, особенно касающихся оказания услуг через мобильное приложение», полагает старший юрист «ЮрТехКонсалт» Анастасия Лысенко. Например, в договорах «могут появиться положения о праве банка списать со счетов клиентов денежные средства, полученные вследствие технического сбоя, ошибки или действий третьих лиц», допускает адвокат КА Delcredere Егор Ковалёв.