В России предложили освободить от НДФЛ малоимущих

Российские власти совместно с профсоюзами и компаниями обсудят возможность освободить от налога малоимущих граждан. Об этом со ссылкой Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей (РСПП) и правительством на 2024-2026 годы пишет РБК.

Освободить налога на доходы физических лиц (НДФЛ) предложили граждан с низким заработками — такими признаются семьи, где средний доход на человека не превышает прожиточного минимума в регионе проживания за последние три месяца. Пункт об этом был внесен в новую версию соглашения, которое было подписано 25 апреля 2024 года.

В документе отмечается, что в ближайшие три года в целях устранения экономического неравенства в России планируется проводить эффективную налоговую политику, в том числе повышать справедливость налогообложения в части НДФЛ. Для этого подписавшие соглашение стороны собираются «проработать вопрос установления не облагаемого налогом на доходы физических лиц минимума доходов трудоспособного населения в размере прожиточного минимума».

Вице-президент РСПП Федор Прокопов рассказал, что инициатором этого предложения выступили профсоюзы. В дальнейшем вопрос введения в стране необлагаемого налогами минимального порога доходов должен быть рассмотрен в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.