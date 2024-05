Россиян предупредили о мошенничестве с оплатой билетов в онлайн-кассах

Эксперты Angara Security зафиксировали в Рунете рост числа «двойников» онлайн-касс культурного досуга. О мошеннической схеме специалисты компании сообщили «Ленте.ру». Вместе с тем они призвали быть бдительными пользователей приложений для знакомств.

© Олег Харсеев / Коммерсантъ

Речь идет о фишинговых сайтах, которые содержат в доменном имени слово kassa. Если в 2023 году в .ru сегменте было зарегистрировано 219 подобных доменов, то за первые четыре месяца 2024 года — уже 206, утверждают аналитики.

Они связывают увеличение таких площадок с развитием мошеннических схем в дейтинговых приложениях, которые предполагают знакомство с последующим переходом в мессенджер и предложением «составить компанию» на культурном событии. Отмечается, что при этом может использоваться тактика pig butchering.

В Telegram есть удобная функция форматирования, которая позволяет добавить в текст ссылку на фишинговый сайт. При этом сам текст фальшивой ссылки будет напоминать настоящий проверенный сайт для покупки билетов. Этим форматированием пользуются злоумышленники и переводят жертв на фишинговый ресурс со словом kassa Виктория Варламова начальник отдела защиты бренда Angara Security

Переходить на общение в более приватный мессенджер из дэйтинг-приложения эксперты по безопасности рекомендуют с осторожностью. Стоит сразу проверить аккаунт собеседника на подлинность. Аккаунт считается подозрительным, если в профиле не отображается имя пользователя или username, а при попытке пересылки сообщений другой пользователь видит системную надпись «The account was hidden by the user».

Проверить собеседника на мошенничество стоит и при поступлении просьбы что-то оплатить, купить или перевести деньги. Реальные билеты в театр лучше приобрести на официальном ресурсе и зайти туда самостоятельно, избегая непроверенных ссылок из сообщения незнакомца. Особенно бдительными специалисты призывают быть мужчин, которые чаще принимают приглашение купить билет на спектакль и переходят на фишинговые сайты.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана граждан перед наступлением Дня Победы. Они стали предлагать им ложные социальные выплаты к 9 Мая.