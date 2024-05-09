Эксперты Роструда разъяснили, может ли сотрудник отказаться от аванса

Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца. Поэтому сотрудник не может отказаться от выплаты аванса. Это разъяснили эксперты Роструда на сайте онлайнинспекция.рф, рассматривая обращение сотрудницы.

Согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, говорится в ответе. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Пойти на уступки сотруднику работодатель не может. Так как за нарушение срока выплаты зарплаты ему придется заплатить проценты в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. И это не зависит от того, виноват ли работодатель в задержке выплаты средств, или сотрудник попросил об этом сам.