Как рассчитать размер пенсии в 2024 году: подробная инструкция

Перед тем, как приступить к расчетам, напомним, что пенсия состоит из двух частей: фиксированной выплаты (их устанавливает государство, сейчас 8134,88 рубля) и индивидуального коэффициента — ИПК (зависит от отчислений во время работы).

Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году составляет 133,05 рубля. Чтобы узнать размер пенсии, надо ИПК умножить на 133,05 и к полученному результату прибавить 8134,88 рубля. Теперь вы знаете, как считать будущую пенсию. Но многим интересно, что сделать, чтобы увеличить выплаты. Фиксированная часть индексируется раз в год. А если пенсионеру более 80 лет, то размер тоже увеличен. Если пенсионер официально трудоустроен, то фиксированная часть не будет меняться. А страховая – с учетом стажа. Есть и другие способы.

Размер ИПК зависит от размеров заработка. Можно получить баллы, если отслужить в армии, ухаживать за ребенком, инвалидом или пожилым человеком. Но есть ограничения – более 10 коэффициентов за год нельзя накопить. Коэффициент пенсии можно увеличить еще одним способом – если позже выйти на заслуженный отдых. Например, при отсрочке выхода на пенсию на один год, повышающий коэффициент к страховой части составит 1,07, а к фиксированной части – 1,056. Если человек нигде не работал, то в России он все равно получит социальную пенсию с 63 лет у женщин и с 68 у мужчин. Социальная пенсия имеет связь с размером прожиточного минимума, и если не дотягивает до него, то получателю будут доплачивать, сообщает brief24.ru. Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова