Россиянин выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей

Житель Челябинской области выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Челябинские лотерейные миллионеры настолько суровы! Сегодня утром участник из Челябинской области купил всего один билет и выиграл 607 032 698 рублей», - сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там рассказали, что участник угадал необходимое количество числе в лотерее «4 из 20». Сейчас его ждут в лотерейном центре, чтобы узнать его эмоции, спросить, как ему удалось угадать комбинацию, и как он распорядится выигранными деньгами.