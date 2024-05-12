Как распознать письмо от мошенника. Главные признаки

Современные мошенники гораздо реже устраивают массовые атаки. Теперь они бьют прицельно: разными способами манипулируют жертвой, чтобы выведать конфиденциальную информацию или заставить выполнить какие-то действия. Например, с помощью электронных писем, рассказала руководитель команды информационной безопасности «Почты Mail.ru» Ксения Кокорева.

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Как мошенники разводят людей по почте

Есть несколько болевых точек, на которые мошенники давят в попытке выведать у пользователей их персональные данные: - сострадание: например, это может быть письмо с просьбой помочь финансово приюту для животных или больному ребёнку, а ссылка на перевод денег ведёт на фишинговый сайт; - лёгкие деньги: пользователю предлагают, к примеру, пройти опрос за вознаграждение, сумма которого адекватна и не вызывает подозрения; - страх: человек получает устрашающее письмо якобы от госорганов или службы поддержки какого-то сервиса с требованием срочно подтвердить аккаунт или погасить задолженность; - невнимательность: часто мошенники, чтобы обойти спам-фильтры, используют в письмах символы вместо некоторых букв (например, «0» вместо «о») или пишут с ошибками, но пользователь может просто не заметить этого; - любопытство: цель мошенников — заставить человека действовать, не задумываясь, поэтому они могут присылать письма со взломанных аккаунтов его близких с фразами вроде «Зацени, что нашёл» или «Смотри, какая крутая акция».

Как не попасться

Кокорева в беседе с «Газетой.Ru» перечислила основные способы избежать развода по электронной почте: - Прежде чем реагировать на письмо, внимательно его прочитайте. - Внимательно проверяйте адрес отправителя письма. - Не открывайте подозрительные письма или вложения. - Всегда проверяйте ссылки. - Проверяйте грамматику и орфографию. - Отправляйте подозрительные письма в папку «Спам» и сообщайте о них службе поддержки.

Развод с письмами от налоговой

Яркий пример обмана по e-mail — письма якобы из главного управления Федеральной налоговой службы (ФНС). Россияне в последнее время получают их всё чаще.

Пользователю предлагают оплатить долги по налогам, вернуть уплаченный НДС или пройти дополнительную проверку. Всё это — развод, отмечает налоговый эксперт Альбина Губайдуллина.

Во-первых, в ФНС нет такого управления.

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Во-вторых, налоговая может прислать по имейлу только информацию об изменениях в личном кабинете налогоплательщика, о регистрации обращения в службу и получении ответа на него. Все остальные вопросы решаются при личном обращении в ведомство, подчеркнула эксперт.