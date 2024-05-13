Пенсионеров и многодетных родителей освободили от комиссии за квартплату

С 1 июля многодетные родители, члены таких семей старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий получили возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую обычно взимают отдельные банки. Об этом пишет газета «Известия».

Эти категории граждан полностью освобождены от комиссионных сборов, которые обычно составляют 1-3% от ежемесячного платежа, по словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

По его словам, это изменение приведет к реальной экономии для людей. Например, при ежемесячном платеже в 5000 рублей экономия составит не менее 600 рублей в год.

Банковское сообщество приняло это решение с пониманием. Некоторые кредитные учреждения даже до официального списка освобожденных лиц от комиссий уже отменили дополнительные сборы для всех своих клиентов.

Сергей Пахомов подчеркнул, что решение направлено на поддержку граждан и справедливость, а не против банков.

Это нововведение вызвало обсуждения о том, как оно повлияет на жилищный фонд и какие изменения произойдут в банковской сфере. Андрей Жбанчиков, председатель общественного совета при администрации города Саратова по вопросам ЖКХ, отметил, что различные категории граждан будут значительно экономить на комиссионных сборах за год.

Однако представители Ассоциации банков России (АБР) указали на сложности в реализации новых льгот из-за отсутствия единого источника информации о льготных категориях граждан. Они предложили доработать цифровую платформу в социальной сфере для более эффективной реализации постановления правительства.