В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Тонизирующее напитки - в том числе энергетики - могут запретить продавать детям и подросткам под угрозой штрафов. Законопроект о введении такого табу внесли в ГД представители всех фракций. О внесении документа сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, запрет касается розничной продажи несовершеннолетним гражданам безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. На данный момент в большинстве регионов уже приняты такие ограничения, а новая инициатива вводит нормы для территории всей страны.

Еще одно положение внесенного проекта: не допускается розничная торговля энергетиками в потребительской таре объемом более 500 миллилитров.

Спикер выразил уверенность,что необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения. Оно, по его оценке, поможет защитить здоровье российских детей, остановить распространение вредных привычек среди молодежи.

Володин привел статистику, согласно которой почти каждый четвертый человек в нашей стране потребляет энергетики, а среди молодежи - каждый второй. Так, в возрастной группе 18-24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25-29 лет - 49,7%.

Он считает, что это опасная тенденция. "Высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", - уточнил спикер.

Ранее Володин проводил опрос подписчиков: 90% проголосовавших посчитали необходимым ввести такой федеральный запрет. "Нет" ответили 6%, остальным всё равно. Проголосовало почти 320 тыс. человекчеловек, опрос проведён 11 января.

Кстати, в 65 регионах уже приняты законодательные акты, ограничивающие торговлю такой продукцией.

Вред данных напитков обычно связывают с высоким содержанием в энергетиках кофеина, таурина, L-карнитина и глюкуронолактона. Уровень кофеина в них составляет верхний допустимый суточный уровень потребления, причем при допустимом объеме потребления 150 мг в сутки выпуск напитков производится объемом 250 мг с возможность приобретения более одной упаковки в день.

Между тем в Госдуму уже ранее (в январе) вносился законопроект, авторы которого предложили ограничить возможность розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним гражданам. Инициаторами стали депутаты разных фракций, в том числе главы комитетов палаты парламента. Документ получил поддержку профильного комитета.

Комментарии

Алексей Говырин, депутат Госдумы ("Единая Россия"):

- Эта фальшивая бодрость опасна для детей. Патологическая зависимость и потеря здоровья - вот чем опасны энергетики и что будет, особенно если их пить каждый день. Среди россиян растет доля потребляющих энергетики, которые считаются эффективными и безобидными. Но это не так: регулярное потребление может вызвать не только патологическую зависимость, но и потерю здоровья и смерть.

Рецепт энергетических напитков придуман японскими производителями в прошлом веке для руководителей-трудоголиков с целью повысить и продлить их работоспособность. Сейчас энергетики позиционируются рекламой как напитки для повседневного потребления. Основными компонентами таких жидкостей на основе газированной воды (она нужна для быстрого всасывания в желудке) являются вещества, резко стимулирующие сердечно-сосудистую и нервную системы: сахар (простые высококалорийные углеводы) и кофеин в высоких дозах. Также современные виды энергетиков содержат таурин в дозах, превышающих суточную норму, витамины группы В (полезны при пищеварении), синтетические красители и ароматизаторы. Однако потребителю необходимо понимать:

- через пару часов после приема энергетика усталость вернется;

- в энергетиках на российском рынке содержится около 25-40 мг кофеина на 100 г напитка, или около 125-160 мг на 500 мл и 63-100 на 250 мл - больше запрещено по ГОСТу. То есть, выпив банку энергетика, вы как бы выпиваете одновременно 3-4 чашки зернового кофе.

Энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте свыше 70 лет. Они не рекомендованы людям, имеющим заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики. Возможны также аллергические реакции немедленного типа.

Норма употребления энергетиков в сутки для взрослого - не более 0,5 л, и это максимум! При этом надо понимать, что при ежедневном употреблении энергетиков уже за 3-6 месяцев может развиться привыкание, способное трансформироваться в патологическую зависимость.

Последствия регулярного и неконтролируемого применения высоких доз их компонентов могут быть удручающие. В различных странах мира врачами зарегистрированы: смерть от спровоцированной аритмии, от инфаркта, от инсульта; потеря сознания неожиданная и последующая смерть от несчастного случая, диарея и рвота, обострения язвенной болезни и другие.

Александр Толмачёв, депутат Госдумы ("Единая Россия"):

- Надо ли запрещать продажу энергетиков несовершеннолетним? Моя позиция - такой запрет нужен на федеральном уровне. В Московской области, например, такой закон вот уже восьмой год закон защищает здоровье подростков.

Конечно, энергетики наносят вред молодому организму, просто ребята о таких вопросах обычно не задумываются. Они в таком возрасте, когда выбирать лимонад уже считается детским поступком.

Какой удар по сердцу и печени подростки себе наносят, какой вред организму в целом получается, сколько часов или дней будущей жизни украдет банка энергетика - понимание этого придет, но позже. Ребята стараются выглядеть серьезнее и взрослее, и они считают, что проще всего это "доказать", покупая энергетики. Советую выбирать другие способы показать взрослость и серьезность - волонтерство, к примеру.