В России будет создан реестр злостных алиментщиков

Госдума приняла закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов. Документ уже направлен в Совет Федерации.

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Как пояснил ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, закон в первую очередь направлен на защиту интересов детей.

"Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка", - сказал он.

После включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг. Самого должника уведомят через сутки о том, что он внесен в нехороший список.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал "РГ", что федеральным законом предусматривается создание реестра должников по алиментным обязательствам.

"Полномочия по ведению реестра в электронном виде возлагаются на Федеральную службу судебных приставов. В реестр будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске", - сказал Владимир Груздев.

По его словам, должник исключается из реестра в случае полного погашения задолженности по алиментным обязательствам.

"Создание реестра будет способствовать повышению эффективности и качества принудительного исполнения судебных актов, а также мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей", - отметил председатель правления АЮР.

Ранее, выступая в Госдуме, министр юстиции России (на данный момент - и.о. министра юстиции) Константин Чуйченко рассказывал, что если бы реестр формировался сейчас, то с учетом тех подходов, которые заложены в проект, в базе находилось бы порядка 144 тысяч граждан.

Как сообщили не так давно в Федеральной службе судебных приставов, за последние семь лет принятые меры позволили принудительно взыскать более 217 миллиардов рублей алиментных платежей. Причем только за прошлый год взысканная сумма превысила 66 миллиардов рублей.

Количество судебных актов о взыскании алиментов, находящихся на принудительном исполнении, стабильно снижается, подчеркивают в ведомстве. В результате работы судебных приставов-исполнителей взыскание алиментов обеспечено в полном объеме или частично в рамках 90 процентов исполнительных производств.

Оставшаяся часть должников, как правило, не имеет официальных источников дохода, ведут асоциальный образ жизни и не платят. В Тамбовской области одного злостного алиментщика в прямом смысле спасли от гибели. Приставу, навещавшему должника, удалось откопать из сугроба автомобиль, в котором был обнаружен спящий подвыпивший должник. Температура на улице была ниже 20 градусов.