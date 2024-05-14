Россиянам поднимут пенсии с 1 июня 2024 года: кого ждет прибавка

Определенные категории граждан получат доплату к пенсии в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, некоторым пенсионерам пересчитают размер льгот. Об изменениях в начислении пенсий рассказали специалисты.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала о региональных новшествах, которые будут отличаться в зависимости от места проживания льготника. В частности, в Краснодарском крае проведут индексацию льготной стоимости ежемесячных проездных документов для пенсионеров, предпенсионеров, ветеранов труда, ветеранов военной службы и других категорий жителей. Льготная стоимость проезда на городском наземном электрическом транспорте будет проиндексирована и составит от 380 до 770 рублей, передает Life.ru.

Кроме того, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, в июне 2024 года будет ждать повышение фиксированной выплаты на 100%, что увеличит их пенсию на 8134,88 рубля. Такую же прибавку получат и инвалиды, которым будет установлена I группа инвалидности.

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Также сообщается, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили праздничные прибавки в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Средний доход участников Великой Отечественной войны по линии Социального фонда сегодня составляет 64,6 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что с 2025 года пенсии будут индексировать дважды. Светлана Бессараб рассказала об изменениях в начислении пособий.