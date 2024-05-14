В Минфине захотели помочь малоимущим россиянам

В Министерстве финансов (Минфине) рассматривают возможность ввода субсидий для представителей наименее обеспеченных слоев населения. Об этом заявил кандидат на пост главы ведомства Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет о возможной корректировке налоговой системы. В качестве меры поддержки предлагается ввести вычеты для семей, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

«Добавим механизм субсидий для поддержки наиболее нуждающихся категорий людей», — пояснил Силуанов в ходе выступления на заседании Госдумы.

Кандидат на пост министра финансов добавил, что ведомство вынесет на рассмотрение депутатов соответствующую инициативу после ее проработки.

«Именно в таком ключе будем обсуждать налоговую систему, делать предложение», — резюмировал он.

Проработать подобную инициативу изначально предложил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. В частности, он призвал ввести в стране дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Для обеспеченных граждан он предложил увеличить ставки, а для семей, нуждающихся в господдержке, напротив, — снизить нагрузку.