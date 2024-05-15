Кошелек Ozon начали использовать для нелегальных переводов

В России значительно выросло число покупок и продаж взломанных аккаунтов Ozon, их используют для незаконных денежных переводов.

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В 2024 году количество сообщений о продаже электронных кошельков Ozon для p2p-переводов выросло в три раза, сообщают СМИ, ссылаясь на исследование Angara Security. Этот рост совпал с лишением Центробанком лицензии «Киви банка». Angara Security теперь отмечает продажу личных кабинетов Ozon Банка с максимальными статусами верификации и услуги по прямому переводу средств с этих украденных аккаунтов.

По данным Angara Security, множество объявлений о продаже кошельков появилось в Telegram и на теневых площадках. Мошенники используют различные способы, включая покупку баз данных пользователей и сам сервис Ozon. Стоимость доступов к аккаунтам Ozon Банка в даркнете зависит от многих факторов, таких как статус кошелька и метод верификации.

Озон отметил, что активно борется с мошенничеством, используя многоуровневый процесс фрод-анализа и сотрудничая с регуляторами. В то время как ЦБ лишил «Киви банк» лицензии в феврале 2024 года, обвинив его в нарушении закона о банках и финансировании терроризма.