С 1 июня изменятся правила назначения детских пособий: кого это коснется

С 1 июня 2024 года вступят в силу новые изменения, касающиеся назначения и выплаты единого пособия на детей. Эти нововведения преимущественно затрагивают родителей, получающих алименты.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова сообщила, что изменится порядок учёта алиментов на детей, особенно тех случаях, где плательщик делает выплаты добровольно. Информация о судебных решениях или приказах о назначении алиментов будет проверяться, а данные будут предоставляться судами по запросу СФР. Если информация не поступит в установленные сроки, заявитель будет обязан самостоятельно представить соответствующие документы, передает Life.ru.

Также изменится учёт размера алиментов: СФР учтёт алименты в зависимости от количества детей и статуса заявителя.

Кроме того, с 1 июня в составе доходов семьи не будут учитываться деньги, полученные несовершеннолетними и теми, кто очно учился в образовательных организациях не менее шести месяцев.

Единое ежемесячное пособие будет доступно для беременных и семей с детьми от 0 до 17 лет, обеспечивая им дополнительную поддержку.