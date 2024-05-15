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С 1 июня изменятся правила назначения детских пособий: кого это коснется

С 1 июня 2024 года вступят в силу новые изменения, касающиеся назначения и выплаты единого пособия на детей. Эти нововведения преимущественно затрагивают родителей, получающих алименты.

С 1 июня изменятся правила назначения детских пособий: кого это коснется
© РИА Новости

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова сообщила, что изменится порядок учёта алиментов на детей, особенно тех случаях, где плательщик делает выплаты добровольно. Информация о судебных решениях или приказах о назначении алиментов будет проверяться, а данные будут предоставляться судами по запросу СФР. Если информация не поступит в установленные сроки, заявитель будет обязан самостоятельно представить соответствующие документы, передает Life.ru.

Также изменится учёт размера алиментов: СФР учтёт алименты в зависимости от количества детей и статуса заявителя.

Кроме того, с 1 июня в составе доходов семьи не будут учитываться деньги, полученные несовершеннолетними и теми, кто очно учился в образовательных организациях не менее шести месяцев.

Единое ежемесячное пособие будет доступно для беременных и семей с детьми от 0 до 17 лет, обеспечивая им дополнительную поддержку.

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