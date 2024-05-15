Названы самые высокооплачиваемые офисные вакансии в Москве

Самая высокая заработная плата среди «офисных» вакансий в Москве оказалась у агента по недвижимости. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Авито Работа».

Выяснилось, что компания по подбору и продаже недвижимости ведет поиск агента, предлагая ему зарплату до 350 тысяч рублей в месяц. Работник должен будет подбирать лучшие предложения, вести телефонные переговоры и сопровождать клиента на всех этапах сделки.

Также в лидерах замерщик окон ПВХ. Соискателям предлагают до 350 тысяч рублей в месяц. В обязанности входит составление коммерческого предложения, выезд на замеры и заключение договоров.

Топ-3 замыкает дизайнер-консультант с зарплатой до 300 тыс. рублей. Задачи — создание дизайн-проектов мебели, оформление сделок и направление коммерческих предложений.

До этого сообщалось, что в мае 2024 года самой высокооплачиваемой творческой профессией в Москве стал скульптор-художник. По данным аналитиков, работодатели готовы предложить этим специалистам 300 тысяч рублей в месяц. На втором месте вакансия конструктора-дизайнера в компании по производству детской одежды. Соискателям предлагают от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.