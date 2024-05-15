В России поднялась средняя цена флакона духов

Средняя стоимость всех видов духов в России в первом квартале 2024 года продемонстрировала рост на 23% к уровню четвертого квартала 2023-го, до 1830 рублей за флакон. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»).

Тогда за флакон россияне в среднем отдавали 1483 рубля. В общей сложности за первые три месяца в стране произвели 6,1 млн флаконов духов. Импортировано в РФ за этот период 2,4 млн единиц. В настоящее время на российские марки приходится 71% рынка.

Эксперты отмечают, что цены в текущем году повысились в связи с ростом спроса на продукцию. Они напомнили о том, что многие известные зарубежные бренды покинули российский рынок. Теперь на нем преобладают отечественные марки и производители из стран Евразийского экономического союза, а также других дружественных стран, указывают специалисты.

Ранее «Ведомости» сообщили, что «Магнит Косметик» возглавил рейтинг торговых сетей по объему продаж косметики и парфюмерии в минувшем году. Выручка компании составила 200,7 млрд рублей без НДС. Доходы «Л'Этуаль» (фирме принадлежит торговая сеть «Подружка») достигли 104,2 млрд рублей, «Золотого яблока» — 93,4 млрд рублей.