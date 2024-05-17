Жизнь во Владивостоке оказалась дороже, чем в Санкт-Петербурге

Владивосток занял второе место по стоимости жизни в России. В дальневосточной столице жить чуть дешевле, чем в Москве, но немного дороже, чем в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РБК, по данным базы Numbeo, индекс стоимости жизни в приморской столице составляет 33,2 балла, что на 3,1 балла меньше, чем в Москве. В Санкт-Петербурге индекс составил 31,3 балла. Следующие в рейтинге Екатеринбург с индексом 29,8 балла и Новосибирск – с 29,6 балла.

Согласно данным портала, примерные расходы семьи из четырех человек во Владивостоке оцениваются в 171 тыс. рублей ежемесячно без учета арендной платы. Расходы на одного человека составляют 48,7 тыс. рублей.

Большую часть доходов среднестатистический житель Владивостока тратит на продукты - примерно 30,5% от общего дохода. Второй значимой статьей расходов является аренда жилья – 25,1%, третье место занимают рестораны, на которые владивостокцы тратят 14,9% своего дохода. При этом средняя заработная плата в приморской столице, учитывая все налоги, оценивается исследователями в 51,6 тыс. рублей.

Ранее жители Владивостока высказали мнение о том, что для счастливой жизни в городе необходимо зарабатывать 250 тыс. рублей в месяц. В Москве, чтобы счастливо жить, хотят получать 267 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - 237 тыс. рублей.