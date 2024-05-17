Раскрыта новая схема обмана со сроком действия банковских карт

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Злоумышленники звонят клиентам банков и убеждают их продлить срок действия карт.

Аферисты утверждают, что срок действия карты истек и его необходимо срочно продлить. Если человек соглашается на продление, ему присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон пользователя вредоносное ПО. Также ему присылают код и просят его продиктовать. После этого мошенники получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут выводить деньги или оформлять кредитные продукты.

Чтобы избежать обмана, следует помнить, что большинство российских банков продлевает обслуживание карт даже с истекшим сроком действия. Сотрудники банков рекомендуют не вступать в разговоры с неизвестными абонентами, а также не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы по чужой просьбе, пишет «Лента.ру».

Ранее пенсионер в Нижнем Новгороде стал жертвой мошенников. Под давлением телефонных звонков от аферистов 70-летний мужчина оформил кредиты на сумму около 11 миллионов рублей.