Оценена перспектива исламских карт в России

Аналитик «Банки.ру» Илья Чуриков оценил перспективу исламских карт на рынке России. Материал опубликован на сайте финансового марткеплейса.

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Накануне банк «Тинькофф» объявил о том, что запускает новый продукт в рамках программы исламского банкинга – исламские карты. Чуриков назвал исламский банкинг востребованным сегментом банковской сферы. Он разработан на основе исламской этики и норм шариата, заявил специалист.

«Продукты, созданные внутри этого направления финансовой деятельности, будут востребованы в нашей стране, как в республиках с преобладающим мусульманским населением, так и в других регионах, особенно мегаполисах», – отметил аналитик.

Он прогнозирует рост популярности исламских карт. Спрос будет высоким, несмотря на наличие определенных ограничений функционала, добавил эксперт. Вместе с тем Чуриков считает, что разработка подобных финансовых решений является довольно сложным процессом, который требует привлечения специалистов, обладающих необходимой квалификацией. Также, по его словам, внедрение финансовых продуктов исламского банкинга потребует повышения осведомленности потенциальных клиентов о новых возможностях и активного продвижения в медийном пространстве.