Уточнен размер штрафа за курение в неположенных местах

Появилась уточненная информация о сумме штрафа за курение (включая вейпы) в неположенных местах. Соответствующий законопроект сейчас готовят в Госдуме. Ранее публикуемые данные были ошибочными, сообщил депутат Артем Метелев.

«Вчера из-за технической ошибки в моем канале были опубликованы карточки с некорректными данными об увеличении штрафов за курение. Ошибочно в них были написаны штрафы по 15 и 30 тысяч рублей, однако в направленном законопроекте они другие», — написал Метелев в Telegram-канале.

По его словам, правильные суммы таковы:

Штраф за курение в неположенных местах (включая вейпы) предлагается увеличить от трёх до пяти тысяч (сейчас от 500 до тысячи рублей).

За курение на детской площадке от пяти до семи тысяч (сейчас от двух до трех тысяч рублей).

Метелев отметил, что необходимость повысить штрафы возникла из-за повсеместного использования вейпов. Их курят даже в магазинах и музеях. Более того, происходит тотальное курение вейпов в школах и здоровые дети «не могут воспользоваться нормально даже туалетом».

Люди жалуются, но не могут ничего с этим сделать.

Ранее сообщалось о законопроекте, который предполагает приостановление деятельности торговой точки до 90 дней, если она повторно нарушила правила продажи табака.