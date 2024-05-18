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Штрафы за курение табака и вейпов в России составят 5-7 тысяч рублей

Появилась уточненная информация о сумме штрафа за курение (включая вейпы) в неположенных местах. Соответствующий законопроект сейчас готовят в Госдуме. Ранее публикуемые данные были ошибочными, сообщил депутат Артем Метелев.

Уточнен размер штрафа за курение в неположенных местах
© РИА Новости
«Вчера из-за технической ошибки в моем канале были опубликованы карточки с некорректными данными об увеличении штрафов за курение. Ошибочно в них были написаны штрафы по 15 и 30 тысяч рублей, однако в направленном законопроекте они другие», — написал Метелев в Telegram-канале.

По его словам, правильные суммы таковы:

  • Штраф за курение в неположенных местах (включая вейпы) предлагается увеличить от трёх до пяти тысяч (сейчас от 500 до тысячи рублей).
  • За курение на детской площадке от пяти до семи тысяч (сейчас от двух до трех тысяч рублей).

Метелев отметил, что необходимость повысить штрафы возникла из-за повсеместного использования вейпов. Их курят даже в магазинах и музеях. Более того, происходит тотальное курение вейпов в школах и здоровые дети «не могут воспользоваться нормально даже туалетом».

Люди жалуются, но не могут ничего с этим сделать.

Ранее сообщалось о законопроекте, который предполагает приостановление деятельности торговой точки до 90 дней, если она повторно нарушила правила продажи табака.

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