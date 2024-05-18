Стало известно, сколько биткойнов намайнили россияне

Российская компания BitRiver, специализирующаяся на оборудовании для майнинга криптовалют узнала, сколько биткойнов получили российские майнеры.

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BitRiver оценивает, что в 2023 году майнеры в России добыли примерно 54 тысячи биткоинов, что составило около $3,5 миллиарда. Россия сохраняет второе место в мире по добыче криптовалют, опередив темпы роста даже лидера, США. В стране в среднем работало до 2,2 гигаватт майнинговых мощностей в 2023 году.

Специалисты предсказывают, что российский рынок майнинга может расти на 20–40% в следующем году. Однако это требует сбалансированного регулирования. Большинство мощностей направлено на добычу биткоина, превышая 95%, а остаток делится между Litecoin и Kaspa.

Эксперты отмечают, что в России есть много факторов, делающих её привлекательным местом для майнинга, включая низкие тарифы на электроэнергию и подходящий климат. Кроме того, наличие производственных площадок и гибкость регулирования делают Россию привлекательным местом для ведения бизнеса в области криптовалют.