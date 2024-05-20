Аналитик спрогнозировал 30% рост цен на самые ходовые продукты

Самые популярные и дешевые продукты подорожают в России в ближайшее время, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на генерального директора информационно-аналитического агентства Infoline Ивана Федякова.

По его словам, рост составит 10-30%. В товары первой цены в меньшей степени закладываются маржинальные составляющие производителей, которыми можно частично демпфировать повышение себестоимости. Приходится транслировать рост затрат в цену конечного продукта.

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Таким образом, все сырьевые товары, которые составляют основную корзину бедных домохозяйств, дорожают в первую очередь. Эксперт отметил, что официальная инфляция занижена, а реальная — выше. Рост цен на эти товары будет значительнее, чем официальная инфляция.

Среди основных продуктов питания, которые можно включить в список товаров первой необходимости – хлеб, молоко, яйца, мясо, рыба, фрукты и овощи, рис, макаронные изделия и другие крупы, сыр или другие молочные продукты, соль, сахар и прочие приправы.

Федяков указал, что инфляционное давление связано с последствиями ослабления рубля, которое в 2024 году составило почти 30%, а также острый дефицит на рынке труда. Также это следствие высочайших процентных ставок.

Больше всего от растущей инфляции пострадают бедные слои населения. Это те люди, у которых больше половины расходов связаны с покупками продуктов питания, товаров первой ценовой группы.