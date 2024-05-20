В России назвали регионы-лидеры по динамике зарплат

В первой половине мая 2024 года в Минэкономразвития спрогнозировали рост средних зарплат в России до 100 тысяч рублей месяц. Быстрее других регионов страны добиться указанной выше цели получится у жителей Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.

В анализе оценивалось время, необходимое для достижения медианной зарплаты уровня 100 тысяч рублей в месяц с учетом разницы цен в регионах и при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. В результате выяснилось, что у жителей Ямало-Ненецкого автономного оруга уйдет на это примерно полгода. В свою очередь, россияне из Чукотки придут к ежемесячным зарплатам в 100 тысяч рублей менее чем через 3,5 года.

В пятерку регионов-лидеров по динамике окладов также вошли Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Время перехода к указанным выше зарплатам в этих субъектах РФ также составит менее 3,5 лет. В свою очередь, в Ненецком автономном округе этот показатель составит 3,9 года, заключается в исследовании.

В Минэке прогнозировали, что средние ежемесячные зарплаты в России превысят отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году. Согласно ожиданиям ведомства, по итогам 2024-го показатель вырастет на 13,6 процента и достигнет уровня в 84 тысячи рублей. Разница в сравнении с 2023-м составит около 10 тысяч.