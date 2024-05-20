ЦБ хочет усилить контроль за операциями россиян с золотом

Банк России хочет расширить перечень сомнительных операций, которые банки должны тщательней проверять на соблюдение антиотмывочного законодательства. Регулятор опубликовал проект поправок в положение 375-П, который установит критерии подозрительной операции с драгоценными металлами.

В частности, банки обяжут внимательней следить за покупками физлицами драгметаллов в слитках за наличный или безналичный расчет, если они обладают тремя признаками:

Операция однонаправленная. То есть клиент покупает слитки, но не продает их или продает значительно меньше, чем приобретает.

Физлицо покупает драгметаллы с банковского счета, на который недавно поступили средства.

Клиент сразу или через небольшое время после приобретения забирает слитки из банка.

Схожие критерии распространят и на операции юрлиц-нерезидентов. Подозрение у банков должны будут вызывать компании, которые систематически вносят на счет более 10 миллионов рублей в месяц, тратят эти средства в основном на скупку драгметаллов, а затем забирают полученные слитки из банков.

Кроме того, в 375-П появится пункт об «иных признаках» сомнительных операций с драгметаллами без дополнительных уточнений.

В начале мая регулятор уже выпускал аналогичные методические рекомендации для банков. Однако, в отличие от готовящегося указания, их исполнение не было обязательным для финорганизаций.

Стоимость золота обновила исторический максимум

В январе замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что золото из России стали вывозить физлица, чтобы, в том числе, обходить экспортную пошлину на драгметалл, привязанную к курсу. Она была введена с 1 октября 2023 года и отменена в мае 2024 года.

«Просто люди повезли в карманах, зачем платить, допустим, 7% — там в зависимости от курса разный процент, — если можно не платить — распихали и поехали», — рассказывал Моисеев.

Эксперты РБК разошлись в оценках, как новые нормы повлияют на розничных инвесторов. Сергей Матюшенков, управляющий партнер адвокатского бюро BGMP, считает, что риски для них минимальны, так как банки будут обращать внимание прежде всего на крупные и систематические операции.

«Вряд ли инвесторы покупают, например, золото партиями и сразу забирают его из банков», — отметил он.

Анна Барабаш, генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions, не исключает, что банки могут «переоценивать» некоторые виды операции из-за широкой интерпретации указания ЦБ.