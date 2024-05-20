"Тинькофф" раскрыл новую схему обмана пожилых людей

"Тинькофф защита" зафиксировала новую мошенническую схему, при которой злоумышленники звонят от имени сотрудников Социального фонда России (СФР) и просят якобы подтвердить заявку на смену счета для зачисления пенсии. Об этом говорится в материалах "Тинькофф".

Согласно описанию схемы, если собеседник утверждает, что ничего не менял, его уверяют, что кто-то взломал его личный кабинет. После потенциальной жертве предлагают прийти в ближайший офис Социального фонда, чтобы защитить аккаунт. Следом указывают на проблему с очередью, которая расписана на месяц вперед. Поэтому на время разбирательства все пенсионные отчисления заморозят и обналичить деньги не получится, утверждают мошенники.

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Если пенсионер попросит решить вопрос как можно скорее, "в виде исключения для него согласятся отложить электронный талон на завтра", отметили в "Тинькофф защите". Для этого достаточно назвать цифры из СМС, которое якобы сейчас пришлет система Социального фонда.