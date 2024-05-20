В РФ не поддержали законопроект о повышении МРОТ

Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс. рублей с 1 января 2025 года не был одобрен министерствами РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы правительства к комиссии по законопроектной деятельности кабмина.

© РИА Новости

С соответствующей инициативой ранее выступила партия ЛДПР. Среди ведомств, которые не поддержали идею, - Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минюст. В понедельник, 20 мая, власти рассмотрят отрицательный отзыв правительства на депутатское предложение.

Согласно документам, в России устанавливают МРОТ на основе медианной заработной платы — ее рассчитывают с учетом социальных, экономических, демографических, экологических и других процессов в стране. Также в кабмине утверждают, что в материалах к законопроекту депутаты не представили обоснования к своей инициативе. Кроме того, пока неясно, за счет каких источников финансирование государству предлагают выплачивать людям такие суммы.

Экономисты дали прогноз о новом «китайском шоке»

Также в документах говорится, что существенное увеличение МРОТ может усилить финансовую нагрузку на работодателей. Эта ситуация негативным образом повлияет на их деятельность и повлечет за собой увеличение расходов бюджета.

Ранее президент РФ Владимир Путин счел целесообразным повысить в стране минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году до 35 тыс. рублей.