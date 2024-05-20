ЦБ запустил акцию по обмену монет

Банк России (ЦБ) объявил о начале акции по обмену монет. Отмечается, что в ней примут участие около четырех тысяч подразделений 146 банков. Российская газета

«20 мая стартует «Монетная неделя»: до 2 июня можно будет принести мелочь в банк и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет. Акция пройдет по всей стране. В ней примут участие около 4 тыс. подразделений 146 банков. Некоторые из них предложат клиентам сувениры», – говорится в сообщении. Агентство «Москва»

Представители финансового регулятора обратили внимание, что в 2023 году в стране впервые прошла акция «Монетная неделя». Тогда граждане принесли в банки более 20 млн монет, общий вес которых составил 87 тонн. В денежном выражении сумма обменянных монет достигла 83 млн рублей. Газета.Ru

Ранее Банк России упростил механизм получения кредитными организациями разрешения на вывоз наличной иностранной валюты с территории государства. Регулятор освободил банки страны от обязанности предоставлять ему заключения о критериях повреждений вместе с заявлением о вывозе ветхих или поврежденных купюр. Москва24