Силуанов рассказал, кого затронет прогрессивная шкала НДФЛ

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в понедельник, 20 мая, прокомментировал предложения о параметрах изменения ставок НДФЛ.

По его словам, они еще дорабатываются, однако прогрессия должна затронуть только обеспеченные слои населения. Министр добавил, что семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений.

Силуанов подчеркнул, что налоговые изменения не должны коснуться 95 процентов малых предприятий. Также реформы не должны касаться инвестиционных проектов, которым были гарантированы стабильные условия. Глава Минфина заключил, что в стране будет предусмотрена налоговая амнистия для тех, кто откажется от дробления бизнеса и начнет работать «в белую», передает ТАСС.

Российская система налогообложения должна не только гарантировать бюджету страны ресурсы, но и нивелировать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов. Соответствующее заявление в начале апреля сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении в Государственной думе с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.