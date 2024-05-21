Россиянкам могут продлить выплаты декретных при рождении второго ребенка

Депутаты из партии «Новые люди» предложили продлевать декретные выплаты при рождении второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года. Соответствующий законопроект депутаты фракции отправили на заключение правительства, документ есть в распоряжении NEWS.ru.

© Unsplash

Предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком на срок до трех лет в случае рождения второго ребенка и до достижения второго ребенка трех лет. Таким образом, максимальный общий срок периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит четыре с половиной года, — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы утверждают, что мера окажет дополнительную финансовую поддержку семьям, особенно в первые годы жизни детей. Принятие поправок поможет снизить финансовую нагрузку и создаст более благоприятные условия для воспитания детей, добавили депутаты. Они напомнили, что в России ежегодно снижается коэффициент рождаемости, однако президент Владимир Путин в своем послании подчеркивал, что многодетная семья должна стать нормой жизни.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что россиянки имеют право на декретные выплаты даже после увольнения. По его словам, женщина может обратиться к экс-работодателю. Парламентарий отметил, что первой причиной является переезд женщины по месту жительства мужа (например, военного отправили служить в другой регион), если она подтвердит это документально. Второй — по медицинскому заключению, когда требуется лечение в другом субъекте или нельзя работать вовсе.