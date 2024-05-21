Заемщики существенно снизили досрочное погашение ипотеки

Россияне досрочно погасили из собственных средств ипотечные кредиты на 397,4 млрд руб., что меньше на 10% по сравнению с объемом ссуд, которые были закрыты раньше срока в такой же период 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Банка России за первый квартал текущего года.

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Самый незначительный объем погашений был зафиксирован в третьем квартале позапрошлого года (342 млрд руб.). В общей сложности за 2023 год заемщики досрочно закрыли ипотечные долги более чем на 2 трлн руб. Объем таких погашений год к году продемонстрировал рост почти на треть (32%).

По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, у ипотечников «нет никаких стимулов досрочно гасить кредиты» в связи с высокой инфляцией и повышенными ставками по депозитам. Он отметил, что граждане, обладающие свободными деньгами, скорее, разместят средства на депозитах. Эксперт пояснил, что ставка, которую предлагают многие банки, значительно превышает ипотечные ставки. В частности, это касается льготных программ, подчеркнул специалист.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова считает, что темпы досрочного погашения ипотеки вряд ли восстановятся. Это связано с высокой ключевой ставкой, заявила специалист.

Ранее и. о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин сообщил, что объем инвестиций россиян в покупку жилья в ближайшие пять лет, вероятно, составит 55 трлн рублей.