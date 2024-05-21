В Молдавии перестало работать приложение российской платежной системы

Жители Молдавии потеряли возможность отправки денежных переводов в удаленном режиме через мобильное приложение российской платежной системы "Золотая корона", передает корреспондент ТАСС.

"Отправка переводов через приложение недоступна. Отправляйте переводы в Молдову в наших пунктах отправки", - информирует приложение.

Перевод денег через сайт "Золотой короны" также не функционирует. В техподдержке системы переводов ТАСС подтвердили, что переводы по-прежнему можно осуществлять в офисах банков-партнеров системы в России и Молдавии.

"Золотая корона" остается последней системой денежных переводов, которая продолжает функционировать между двумя странами после присоединения республики к антироссийским санкциям в банковской сфере. Переводы через "Юнистрим" перестали работать в Молдавии летом 2023 года, а через "Контакт" - в феврале текущего года. Банковские карты РФ не функционируют в Молдавии.

За годы независимости безработица вынудила покинуть республику почти треть граждан - свыше 1 млн человек. В основном они сконцентрировались в таких странах, как Израиль, Италия и Россия, а их денежные переводы помогают поддерживать на плаву экономику одной из беднейших стран Европы. Функциональность "Золотой короны" также важна для реализации гуманитарного проекта в Гагаузской автономии, который реализует молдавский оппозиционер Илан Шор. Так социально уязвимые слои населения получают здесь ежемесячную денежную помощь на карты "Мир" Промсвязьбанка.