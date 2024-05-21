Перечислены лучшие варианты инвестирования в 2024 году

На данный момент есть несколько хороших вариантов инвестирования, заявил «Известиям» инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Корнилов.

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Так, по словам эксперта, рассмотреть стоит, в частности, инструменты денежного рынка, российские акции из потребительской, финансовой и IT-отрасли. Замещающие облигации и облигации в юанях позволят захеджировать инвестиционный портфель, отметил он.

Собеседник издания подчеркнул, что при сценарии снижения ставки на горизонте 12 месяцев индекс Мосбиржи может достичь 3670 пунктов. При оценке рынка акций стоит обратить внимание на мультипликатор P/E — соотношение капитализации компаний и их прибыли, добавил Корнилов.

Также, по его словам, фонды денежного рынка являются одним из самых привлекательных вложений. Кроме того, эксперт рекомендуют рассмотреть длинные облигации федерального займа (ОФЗ). Однако они могут быть привлекательны в том случае, если ключевая опустится, добавил собеседник.

Ранее гендиректор сети ломбардов «Сияй» Александр Портнов заявил «Ленте.ру», что в личном пользовании у россиян золота оказалось больше, чем в подвалах Центробанка.