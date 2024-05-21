Госдума ввела лимит для банковских переводов без открытия счета

В России вводят максимальный лимит в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Соответствующий закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении, передает агентство «Прайм».

Целью разработки документа является снижение рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов. В настоящее время при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводят упрощенную идентификацию клиента-физлица.

Она предполагает возможность представить банку лишь паспортные данные. Что касается максимальной суммы таких переводов, то она не ограничена. Ситуация создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере, следует из пояснительной записки. В стране принято решение ввести максимальный лимит в 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект о согласовании банковских операций с родственниками. Такое решение члены комитета приняли на заседании.