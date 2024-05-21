Власти выступили за сокращение перечня организаций по выдаче ипотеки

Уполномоченные организации из перечня ДОМ.РФ могут лишиться права на выдачу ипотечных займов. С соответствующей инициативой выступил комитет Госдумы по финансовому рынку, передает «Интерфакс».

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Это связано с тем, что данные организации неподконтрольны ЦБ и с их стороны наблюдаются недобросовестные практики. Мера указана в отзыве на правительственный законопроект, продлевающий до конца 2023 года программу по выдаче компенсаций из бюджета в размере до 450 тыс. руб. каждой семье, где родилось три или более ребенка.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике Банка России за первый квартал текущего года, россияне досрочно погасили из собственных средств ипотечные кредиты на 397,4 млрд руб., что меньше на 10% по сравнению с объемом ссуд, которые были закрыты раньше срока в такой же период 2023 года.