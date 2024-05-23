Россияне в среднем хотят зарабатывать от 143 тыс. рублей в месяц, при этом размер желанной зарплаты у мужчин выше, чем у женщин, выяснили аналитики. Также запросы различаются у жителей в зависимости от региона – в Москве они самые высокие, а в Татарстане и Волгоградской области – самые скромные, приводит RT результаты исследования.

Мужчины хотят получать на 38% больше женщин – 171 тыс. рублей против 125 тыс. рублей. В Москве и Московской области средний размер желанной зарплаты составляет 196 тыс. рублей – 208 тыс. у мужчин и 169 тыс. у женщин.

Далее по запросам следует Санкт-Петербург, жители которого хотят получать в среднем 138 тыс. рублей в месяц. На третьем месте – нижегородцы с желанной зарплатой на уровне 158 тыс. рублей.

Стали известны регионы России, где платят самую большую зарплату

В Приморском крае жители хотят зарабатывать 132 тыс. рублей, в Свердловской области немного меньше – 131 тыс. рублей. Далее следует Ростовская область с зарплатой в 114 тыс. рублей и Новосибирская область, жители которой хотят получать по 96 тыс. рублей в месяц.

Согласно опросу, ростовчане хотят зарабатывать 114 тыс. рублей, жители Новосибирской области — 96 тыс. рублей, жители Республики Башкортостан — 87 тыс. рублей, а татарстанцы и волгоградцы — по 83 тыс. рублей.

Замыкают рейтинг по уровню зарплат Башкортостан (87 тыс. рублей), Татарстан и Волгоградская область (по 83 тыс. рублей).

Всего в исследовании сервиса «Работа.ру» принимали участие более 3,6 тыс. россиян из разных регионов страны.

Напомним, по уровню зарплат на душу населения в России абсолютным лидером является Чукотка – она опережает даже Москву. Один из самых «бедных» регионов по этому показателю – Ингушетия. Также в числе субъектов с низкими зарплатами на душу населения – Тыва, Калмыкия, Алтай и Еврейский автономный округ.