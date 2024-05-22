Мошенники стали обманывать военнослужащих и их родных с помощью схемы про "безопасный" счет.

Злоумышленники сообщают якобы об удержании единовременной выплаты, предлагают перевести все накопления с карты на "безопасный" счет, обещая вернуть средства, а при получении денег исчезают, сообщается в материалах Банка России.

"Злоумышленники обновили свою популярную схему про "безопасный" счет. Теперь они начали использовать ее в отношении военнослужащих либо их близких родственников. По сценарию, придуманному мошенниками, военнослужащему или его родным, чтобы избежать списания денег и сохранить средства, предлагают перевести все накопления с карты на "безопасный" счет, а затем средства обещают вернуть. Однако, получив обманным путем деньги жертвы, телефонные аферисты исчезают", - говорится в сообщении.

Как поясняет регулятор, мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей, которая причитается военным в соответствии с указом президента РФ, будет удержана из денежного довольствия. Причина - дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции. Для большей убедительности они направляют в мессенджер "копию выписки" якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

В Банке России предупреждают, что при поступлении такого телефонного звонка нужно прервать разговор, а если пришло подозрительное сообщение или письмо, не реагировать на них.