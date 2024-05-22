ЦБ призвал банки в кратчайшие сроки убрать лимиты по суточным переводам

Банки не могут устанавливать суточные лимиты на количество и объем переводов граждан, так как это ограничивает право клиента на осуществление операций по переводу на свой счет в пределах 30 млн рублей, согласно закону «О банках и банковской деятельности», говорится в письме первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, которое было направлено кредитным организациям в среду, 22 мая.

«Кредитным организациям рекомендуется в кратчайшие сроки привести тарифы в части установленных лимитов бесплатных операций клиентов – физических лиц в соответствие требованиям Федерального закона, а также провести работу с подразделениями поддержки клиентов для предоставления корректных разъяснений на поступающие обращения клиентов – физических лиц», — говорится в письме регулятора.

Там же отмечается, что банки могут ограничить размер и количество операций, осуществляемых клиентов по его счетам, только по желанию гражданина.

С 1 мая стали поступать сообщения об ограничениях банков на переводы, после чего банках заявили о единичных случаях и устраненных сбоях. В Яндекс-банке, чтобы получить возможность перевести себе в другой банк 30 млн рублей, необходимо связаться с техподдержкой. В начале мая Сбербанк заявил, что не отменил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки после вступления с 1 мая в силу изменений в закон «О банках и банковской деятельности», инициированных ЦБ, отменяющих комиссии на переводы между счетами одного клиента до 30 млн рублей в месяц. Госбанк связал такое решение с «минимизацией рисков». А в Сбербанке Frank Media сообщали, что в целях борьбы с мошенничеством уже давно действует лимит операций в 1 млн рублей в сутки, который можно увеличить до 2 млн рублей.