Почему магазины просят оплату по СБП, и выгодно ли это покупателю

Экономист Валишвили: платежи через СБП выгодны только магазины. Всё чаще продавцы предлагают оплатить покупки с помощью системы быстрых платежей (СБП). Сканируешь QR-код — и готово. Потребитель думает, что никакой разницы с привычным способом нет, и соглашается. О нюансах ему предварительно не рассказывают.

Что благодаря этому получает магазин и теряет потребитель, а ещё имеют ли право отказать в оплате картой, «Секрет фирмы» узнал у экономиста.

Почему в магазинах просят платить по СБП

За все расчётные операции с использованием банковских карт и платёжных терминалов магазины платят банкам комиссию. Она называется торговый эквайринг. Его тарифы в разных банках отличаются, но в общем это от 1 до 2,5% от стоимости торговой операции.

При оплате покупок через СБП комиссия банка ниже — уже от 0,4 до 0,7% (в зависимости от типа бизнеса).

В обоих случаях эта комиссия уже заложена в стоимость товаров, который вы покупаете, рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Но если покупатель рассчитывается посредством СБП, продавец получает больше прибыли на единицу проданной продукции за счёт сокращения расходов на комиссию», — объяснила специалист.

Выгодно ли это покупателю

Для покупателя ситуация выглядит по-другому. Все программы лояльности банков существуют благодаря комиссионным доходам. Бонусы и кешбек начисляются за счёт комиссии за торговый эквайринг.

Но раз комиссия снижается при оплате через СБП, то и возможности получать некоторые привилегии нет.

«Кроме того, многие банки берут дополнительную комиссию при оплате через СБП со счета кредитной карты», — отметила Валишвили.

Но некоторые продавцы предлагают собственные акции и бонусы за оплату через СБП, чтобы стимулировать покупателей платить именно так.

Для покупателя пока только один главный плюс оплаты с помощью СБП: если в магазине вы обнаружили, что забыли карту дома, выручит смартфон с установленным банковским приложением. Но, чтобы оплатить покупку, понадобится интернет.