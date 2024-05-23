Силуанов предложил снизить налоговую нагрузку на малообеспеченных

При разработке изменений в налоговой системе исходили из более справедливого распределения налогов и снижения нагрузки на малообеспеченных людей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства России 23 мая.

По словам Силуанова, правительство ответственно подходило к разработке изменений, которые обсуждают сегодня в Госдуме.

«Мы исходили из задач более справедливого распределения налогов. С одной стороны, это снижение нагрузки, в первую очередь для тех категорий людей, которым нужна государственная поддержка», — отметил он.

Речь идет в первую очередь о семьях с детьми, подчеркнул глава Минфина.

Налоговые льготы предлагают давать путем предоставления налоговых вычетов. Также планируют дать преференции и налоговые вычеты бизнесу, чтобы стимулировать инвестиции в новые производства и разработки.