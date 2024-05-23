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В Минфине высказались о сохранении налогового режима для самозанятых

Налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года.

В Минфине высказались о налоговом режиме для самозанятых
© РИА Новости

Так о сохранении налогового режима для самозанятых высказался глава Министерства финансов (Минфин) Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

«В наших планах, как и договаривались, десять лет этот режим не меняем. Все те предложения (по поддержке самозанятых), которые были озвучены, они будут реализовываться», — заявил представитель ведомства.

Повысить налоги и перейти к полноценной прогрессивной шкале для физлиц предложил президент России Владимир Путин. В конце февраля в послании к Федеральному собранию он заявил о необходимости более справедливого распределение налогового бремени в сторону «граждан с высокими корпоративными и личными доходами».

По словам Силуанова, предстоящее изменения налогового режима должны предусматривать «разумную» прогрессию, а также налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми. При этом власти должны руководствоваться принципом, при котором подавляющего большинства граждан изменения налоговых ставок не коснутся, приводит слова Силуанова «Интерфакс».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не обижать в рамках налоговых преобразований средний класс в России, так как он только формируется и встает на ноги. По его словам, основная нагрузка обсуждаемой прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, то есть на богатых.

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