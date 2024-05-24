Раскрыты потери российских блогеров в 2023 году

Российские блогеры и инфлюэнсеры потеряли 3,5 миллиарда рублей в 2023 году без учета выплат по задолженностям. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

Отмечается, что в 2022 году их доходы составили 4,5 миллиарда рублей, а годом позже — один миллиард. В АБА подчеркнули, что одной из причин снижения доходов стали возбужденные в отношении ряда блогеров уголовные дела. В результате одни инфлюэнсеры снизили активность из-за проблем с законом, а другие — из осторожности.

Больше всего потеряли Валерия Чекалина, Александра Митрошина и Гоар Аветисян. Их доходы снизились на миллиард, 650 миллионов и 500 миллионов рублей соответственно.

11 апреля Таганский суд Москвы продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Блогер пробудет под стражей до 16 июля.

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