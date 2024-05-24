В ЦБ оценили риск операций в криптовалютах для россиян

Риски вложений в криптовалюту для российских граждан сохраняются, в том числе риски полной потери доступа к средствам. Об этом говорится в подготовленном Банком России обзоре финансовой стабильности.

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«Риски криптовалют для граждан сохраняются. <...> Вместе с ростом цены биткоина увеличивался и уровень ее волатильности – с 23,4% в конце III квартала 2023 года до 80% в конце I квартала 2024 года», – отметил регулятор.

В ведомстве призвали россиян учитывать риски, связанные с вероятными санкциями со стороны западных стран, при этом отметив, что нельзя исключать потерю доступа к средствам в случае их блокировки со стороны эмитентов криптовалют.

В Банке России также отметили, что в США и Британии проводятся проверки операций со стейблкойнами USDT и ужесточается контроль за криптобиржами.

В апреле зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что оборот криптовалют в России запрещаться не будет.