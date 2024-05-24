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Эксперт рассказал, когда упадут цены на клубнику

Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал о том, когда в России упадут цены на клубнику. Об этом сообщает «Абзац».

Эксперт рассказал, когда упадут цены на клубнику
© РИА Новости

По словам Вострикова, ждать падения цен на клубнику стоит во второй половине июня. Эксперт уточнил, что на российском рынке есть клубника не только с отечественных полей, но и импортируемая из Турции, Азербайджана и Молдавии. По этой причине, объяснил Востриков, уменьшение поставок по одному из каналов может быть компенсировано с помощью другого поставщика.

«Я думаю, что клубники хватит на всех. Рекомендую дождаться второй половины июня, потому что заморозки вывели из строя ту клубнику, которая будет в начале июня поступать на полки. В любом случае и дружественные страны помогут, и поток возобновится. Мы не заметим на полках выпадения этого продукта. Она будет дешевле со второй-третьей декады июня», — рассказал он.

Ранее в России резко подорожала клубника.

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