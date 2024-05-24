Эксперт рассказал, когда упадут цены на клубнику

Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал о том, когда в России упадут цены на клубнику. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Вострикова, ждать падения цен на клубнику стоит во второй половине июня. Эксперт уточнил, что на российском рынке есть клубника не только с отечественных полей, но и импортируемая из Турции, Азербайджана и Молдавии. По этой причине, объяснил Востриков, уменьшение поставок по одному из каналов может быть компенсировано с помощью другого поставщика.

«Я думаю, что клубники хватит на всех. Рекомендую дождаться второй половины июня, потому что заморозки вывели из строя ту клубнику, которая будет в начале июня поступать на полки. В любом случае и дружественные страны помогут, и поток возобновится. Мы не заметим на полках выпадения этого продукта. Она будет дешевле со второй-третьей декады июня», — рассказал он.

Ранее в России резко подорожала клубника.