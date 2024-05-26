С 1 июня повышенную пенсию начнут получать пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сумма доплаты равна 100% фиксированной части пенсии, а именно – 8134 рубля 88 копеек. Для того чтобы пенсия была увеличена, подавать никаких заявлений не нужно, перерасчет будет выполнен автоматически для всех, кому в мае исполнилось 80 лет. Речь идет о пенсионерах, получающих страховую пенсию по старости.

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Повышение не распространяется на получателей пенсии по потере кормильца или инвалидности, поскольку аналогичная надбавка положена и инвалидам первой группы. Таким образом основанием для начисления надбавки является только возраст или группа инвалидности.

Кроме того, повышение пенсии коснется пенсионеров, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года.